Чучвага Николай Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Чучвага Гавриил
Мать: ?
Военная служба
С 22.06.1941 по 15.07.1946
Старшина,ком.автовзвода 5-й автобазы Упр. 4 ИАД ВВС ЧФ, Архив ВМФ РФ г.Гатчина , шк-32,ящ-2.
Военная награда
23.02.1945
Приказ № 325 4 авд ВВС ЧФ
Награжден медалью "За оборону Квувзв" , ЦАМО РФ Ф - 920-2-442
Военная награда
28.09.1945
Приказ № 8с ,издан 4 иад ВВС ЧФ
Награжден медалью "За боевые заслуги" ЦА ВМФ РФ ,Й-1-1-1464
Рождение ребёнка
17.11.1949
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
06.04.1985
Юбилейное награждение орденом "Отечественной войны" 2-ст., Указ ПВС СССР
Смерть
После 1985