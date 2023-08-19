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Чучвага Николай Гаврилович

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

1915

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Чучвага Гавриил

Мать: ?

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Военная служба
С 22.06.1941 по 15.07.1946
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Старшина,ком.автовзвода 5-й автобазы Упр. 4 ИАД ВВС ЧФ, Архив ВМФ РФ г.Гатчина , шк-32,ящ-2.
Военная награда
23.02.1945
Приказ № 325 4 авд ВВС ЧФ
Награжден медалью "За оборону Квувзв" , ЦАМО РФ Ф - 920-2-442
Военная награда
28.09.1945
Приказ № 8с ,издан 4 иад ВВС ЧФ
Награжден медалью "За боевые заслуги" ЦА ВМФ РФ ,Й-1-1-1464
Рождение ребёнка
17.11.1949

Сын: Чучвага Борис Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Военная награда
06.04.1985
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Юбилейное награждение орденом "Отечественной войны" 2-ст., Указ ПВС СССР
Смерть
После 1985
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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