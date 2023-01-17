Тигунцева (Парамонова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.?
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.?
Рождение ребёнка
23.03.1978
Сын: Тигунцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Тигунцев Василий Лаврентьевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.04.?
Сын: Тигунцев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Тигунцев Василий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно