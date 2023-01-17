Тигунцева (Парамонова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тигунцева (Парамонова) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.?

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.?

Отец: Парамонов Николай Федорович

Мать: Парамонова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1978

Сын: Тигунцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Тигунцев Василий Лаврентьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.04.?

Сын: Тигунцев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Тигунцев Василий Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тигунцев Василий Лаврентьевич

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