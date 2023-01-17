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Мастрюков Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.11.1896

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.11.1896

Отец: Мастрюков Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1914

Жена: Мастрюкова Матрона Трофимова

Кулики, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.08.1918

Сын: Мастрюков Иван Иванович

Мать ребёнка: Мастрюкова Матрона Трофимова

Кулики, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1921

Сын: Мастрюков Николай Иванович

Мать ребёнка: Мастрюкова Матрона Трофимова

Кулики, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.10.1926

Сын: Мастрюков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Мастрюкова Матрона Трофимова

Смерть
Около 1965
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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