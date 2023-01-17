Мастрюков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.11.1896
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.11.1896
Отец: Мастрюков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1914
Рождение ребёнка
26.08.1918
Мать ребёнка: Мастрюкова Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
05.01.1921
Сын: Мастрюков Николай Иванович
Мать ребёнка: Мастрюкова Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
05.10.1926
Сын: Мастрюков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Мастрюкова Матрона Трофимова
Смерть
Около 1965
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область