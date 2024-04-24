Круглова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1887
Рождение ребёнка
13.05.1889
Сын: Алонцев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
27.10.1891
Сын: Павел
Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
04.05.1896
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
29.11.1898
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1902
Сын: Василий
Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1903
Сын: Алонцев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
10.10.1905
Сын: Филипп
Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
01.10.1906
Сын: Алонцев Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
03.10.1908
Сын: Алонцев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
18.12.1910
Дочь: Алонцева Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно