Круглова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглова Елена Васильевна

Круглова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1887

Муж: Алонцев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
13.05.1889

Сын: Алонцев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
27.10.1891

Сын: Павел

Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
04.05.1896

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
29.11.1898

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1902

Сын: Василий

Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Алонцев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
10.10.1905

Сын: Филипп

Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
01.10.1906

Сын: Алонцев Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
03.10.1908

Сын: Алонцев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
18.12.1910

Дочь: Алонцева Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Алонцев Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.