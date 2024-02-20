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Мохненко Александр Павлович

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Место рождения

УССР Сталинская обл., Константиновский р-н х.Бродский

Дата рождения

10.11.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1919

Отец: Мохненко Павел Кузьмич

Мать: Мохненко Наталья

УССР Сталинская обл., Константиновский р-н х.Бродский
Военная награда
1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ , - шк-140,ящ-11
Рождение ребёнка
24.01.1947

Дочь: Кирицева Наталья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
25.11.1947
Указ ПВС СССР о награждении орденом «Красная звезда»
ЦАМО РФ , шк-59, ящ-4
Смерть
Неизвестно
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