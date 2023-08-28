Карлова Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1894

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Карлов Павел Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.07.1895

Сын: Карлов Никанор Павлов

Отец ребёнка: Карлов Павел Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.03.1898

Сын: Карлов Александр Павлов

Отец ребёнка: Карлов Павел Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Дарья Павлова

Отец ребёнка: Карлов Павел Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1899

Сын: Карлов Иларион Павлов

Отец ребёнка: Карлов Павел Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.02.1902

Сын: Карлов Федор Павлов

Отец ребёнка: Карлов Павел Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.07.1903

Сын: Карлов Прокопий Павлов

Отец ребёнка: Карлов Павел Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.09.1910

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Карлов Павел Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Павел Романов

Смерть
Неизвестно
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