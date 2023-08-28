Карлова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1894
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Карлов Павел Романов
Рождение ребёнка
29.07.1895
Отец ребёнка: Карлов Павел Романов
Рождение ребёнка
14.03.1898
Отец ребёнка: Карлов Павел Романов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Дарья Павлова
Отец ребёнка: Карлов Павел Романов
Рождение ребёнка
20.10.1899
Отец ребёнка: Карлов Павел Романов
Рождение ребёнка
07.02.1902
Сын: Карлов Федор Павлов
Отец ребёнка: Карлов Павел Романов
Рождение ребёнка
07.07.1903
Отец ребёнка: Карлов Павел Романов
Рождение ребёнка
07.09.1910
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Карлов Павел Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карлов Павел Романов
Смерть
Неизвестно