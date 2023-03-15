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Фроликова Анна Прокопиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Фроликов Назар Ильин

Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1899

Сын: Фроликов Михаил Ильин

Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.06.1909

Сын: Фроликов Петр Ильин

Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1911

Сын: Фроликов Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1913

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1916

Сын: Фроликов Александр Ильин

Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1916

Сын: Фроликов Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фроликов Никита Ильин

Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов Илья Лаврентьев

Смерть
Неизвестно
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