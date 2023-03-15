Фроликова Анна Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Фроликов Назар Ильин
Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев
Рождение ребёнка
02.11.1899
Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев
Рождение ребёнка
09.06.1909
Сын: Фроликов Петр Ильин
Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев
Рождение ребёнка
22.06.1911
Сын: Фроликов Иоанн Ильин
Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев
Рождение ребёнка
01.11.1913
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев
Рождение ребёнка
14.10.1916
Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев
Рождение ребёнка
14.10.1916
Сын: Фроликов Иоанн Ильин
Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фроликов Илья Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно