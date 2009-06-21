Хафизов Назип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХафизов Назип

Хафизов Назип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1940

Дата смерти

21.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.06.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.