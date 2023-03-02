Попова (Решетникова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1983
Рождение ребёнка
15.06.2009
Сын: Попов Илья Игоревич
Отец ребёнка: Попов Игорь Валерьевич
Рождение ребёнка
29.07.2011
Дочь: Попова Мария Игоревна
Отец ребёнка: Попов Игорь Валерьевич
Рождение ребёнка
09.11.2018
Дочь: Попова Ульяна Игоревна
Отец ребёнка: Попов Игорь Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно