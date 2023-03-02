Попова (Решетникова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Решетникова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1983

Отец: Решетников Николай Федорович

Мать: Решетникова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.06.2009

Сын: Попов Илья Игоревич

Отец ребёнка: Попов Игорь Валерьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.2011

Дочь: Попова Мария Игоревна

Отец ребёнка: Попов Игорь Валерьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.2018

Дочь: Попова Ульяна Игоревна

Отец ребёнка: Попов Игорь Валерьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Игорь Валерьевич

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