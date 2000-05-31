Цеханович (Липчина) Ревекка Наумовна
Место рождения
Дата рождения24.05.1908
Дата смерти31.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1935
Дочь: Розен Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Цеханович Матвей Борисович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1944
Дочь: Цеханович Эмилия Матвеевна
Отец ребёнка: Цеханович Матвей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.2000
Калуга, город Калуга, Калужская область