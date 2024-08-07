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Кузнецов Василий Александрович

Место рождения

Талицкий завод Свердловской области

Дата рождения

27.02.1929

Дата смерти

06.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929

Отец: Кузнецов Александр Никитович

Мать: Кузнецова (Тореева) Александра Тимофеевна

Военная служба
С 11.04.1945
917 ап 350 сд 27 ск 13 А 1 УкрФ
Военная награда
31.05.1945
Медаль "За Отвагу" подвиг 02.05.1945 г.
Образование
С 1956 по 1961
Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Нязепетровский машиностроительный техникум, специальность обработка металлов резанием
Бракосочетание
30.09.1957

Жена: Сорокина (Горбенко) Нина Петровна

Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина (Горбенко) Нина Петровна

Смерть
06.01.1974
Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
несчастный случай в связи с производством

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