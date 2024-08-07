Кузнецов Василий Александрович
Место рожденияТалицкий завод Свердловской области
Дата рождения27.02.1929
Дата смерти06.01.1974
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929
Военная служба
С 11.04.1945
917 ап 350 сд 27 ск 13 А 1 УкрФ
Военная награда
31.05.1945
Медаль "За Отвагу" подвиг 02.05.1945 г.
Образование
С 1956 по 1961
Нязепетровский машиностроительный техникум, специальность обработка металлов резанием
Бракосочетание
30.09.1957
Рождение ребёнка
02.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина (Горбенко) Нина Петровна
Смерть
06.01.1974
несчастный случай в связи с производством