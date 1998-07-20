Танхельсон (Бруксон) Мара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танхельсон (Бруксон) Мара

Место рождения

Шэньян, Китай

Дата рождения

02.07.1933

Дата смерти

20.07.1998

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1933

Отец: Бродский Abraham

Мать: Бруксон Lidia

Шэньян, Китай
Рождение ребёнка
15.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танхельсон Alexander

самарканд
Упоминание
Неизвестно
BillionGraves | מרה טנכלסון | Рождение: 2 июл 1933 | Смерть: 20 июл 1998 | Дата смерти по еврейскому календарю: 26 Tamuz 5758 | Захоронение: Yarkon Cemetery בית עלמין ירקון פתח תקווה, Petah Tiqwa, Isr... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-1000002_190830302_190830302/мара-танхельсон?lang=RU
Смерть
20.07.1998
Израиль
Похороны
Неизвестно
Yarkon Cemetery בית עלמין ירקון פתח תקווה, Petah Tiqwa, Israel
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