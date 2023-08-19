Козлова (Егорова) Ирина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Егорова) Ирина Стефановна

Место рождения

Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: Егорова Ольга Алексеевна

Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Внебрачная.
Бракосочетание
20.01.1919

Муж: Козлов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
03.07.1919

Дочь: Козлова Елена Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Васильевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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