Козлова (Егорова) Ирина Стефановна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: Егорова Ольга Алексеевна
Внебрачная.
Бракосочетание
20.01.1919
Рождение ребёнка
03.07.1919
Дочь: Козлова Елена Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Васильевич
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно