Бородавка (Гаврюшкина) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения21.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1974
Рождение ребёнка
17.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородавка Александр Александрович
Рождение ребёнка
02.05.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородавка Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно