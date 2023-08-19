Бородавка (Гаврюшкина) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка (Гаврюшкина) Ирина Владимировна

Место рождения

Каптырево, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

21.08.1974

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1974

Отец: Гаврюшкин Владимир Максимович

Мать: Гаврюшкина Анна Ивановна

Каптырево, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородавка Александр Александрович

Рождение ребёнка
02.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородавка Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавка Александр Александрович

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