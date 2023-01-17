Семенюк (Сеньчук) Мария Юстиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смерти07.01.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1893 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 28 лет | Невесте 18 лет
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Сын: Семенюк Никонор Созонтьевич
Отец ребёнка: Семенюк Созонтий Демьянович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1929