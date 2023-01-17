Семенюк (Сеньчук) Мария Юстиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Сеньчук) Мария Юстиновна

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

07.01.1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
19.10.1893 ст.

Муж: Семенюк Созонтий Демьянович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 28 лет | Невесте 18 лет
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Сын: Семенюк Никонор Созонтьевич

Отец ребёнка: Семенюк Созонтий Демьянович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
07.01.1929
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
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