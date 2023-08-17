Пакулина (Бутакова) Светлана Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1969
Рождение ребёнка
13.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бушуев Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
19.06.2008
Дочь: Пакулина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Пакулин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно