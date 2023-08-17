Пакулина (Бутакова) Светлана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пакулина (Бутакова) Светлана Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1969

Отец: Бутаков Андрей Деомидович

Мать: Бутакова Галина Павловна

Рождение ребёнка
13.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушуев Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
19.06.2008

Дочь: Пакулина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Пакулин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Андрей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пакулин Александр Михайлович

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