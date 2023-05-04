Санникова Матрена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Санников Епифан Федорович
Отец ребёнка: Санников Федор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Санников Афанасей Федорович
Отец ребёнка: Санников Федор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Санников Федор Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1835
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Санников Федор Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1836
Отец ребёнка: Санников Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно