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Санникова Матрена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Санников Епифан Федорович

Отец ребёнка: Санников Федор Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Санников Афанасей Федорович

Отец ребёнка: Санников Федор Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Санников Федор Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1835

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Санников Федор Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.09.1836

Сын: Санников сергей Федоров

Отец ребёнка: Санников Федор Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Федор Иванович