Федосов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

04.09.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Федосов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1846

Дочь: Евфросинья

Мать ребёнка: Федосова Праскевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.03.1848

Сын: Федосов Кирил

Мать ребёнка: Федосова Праскевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.11.1849

Дочь: Субботина Степанида

Мать ребёнка: Федосова Праскевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1852

Сын: Федосов Лука

Мать ребёнка: Федосова Праскевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.03.1854

Сын: Федосов Алексей

Мать ребёнка: Федосова Праскевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Федосов Леонтий

Мать ребёнка: Федосова Праскевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1858

Дочь: Сорокина Праскевна Солдатка

Мать ребёнка: Федосова Праскевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Симонова Ксения

Мать ребёнка: Федосова Праскевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Федосов Тимофей

Мать ребёнка: Федосова Праскевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова Праскевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова Матрона

Смерть
04.09.1883
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от головной боли
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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