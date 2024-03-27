Федосов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти04.09.1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Федосов Фёдор
Рождение ребёнка
13.09.1846
Дочь: Евфросинья
Мать ребёнка: Федосова Праскевна
Рождение ребёнка
15.03.1848
Сын: Федосов Кирил
Мать ребёнка: Федосова Праскевна
Рождение ребёнка
15.11.1849
Дочь: Субботина Степанида
Мать ребёнка: Федосова Праскевна
Рождение ребёнка
01.02.1852
Сын: Федосов Лука
Мать ребёнка: Федосова Праскевна
Рождение ребёнка
13.03.1854
Сын: Федосов Алексей
Мать ребёнка: Федосова Праскевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Федосов Леонтий
Мать ребёнка: Федосова Праскевна
Рождение ребёнка
22.10.1858
Дочь: Сорокина Праскевна Солдатка
Мать ребёнка: Федосова Праскевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Симонова Ксения
Мать ребёнка: Федосова Праскевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Федосов Тимофей
Мать ребёнка: Федосова Праскевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосова Праскевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосова Матрона
Смерть
04.09.1883
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от головной боли
Похороны
Неизвестно