Гершевич Рива — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гершевич Рива

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гершевич Миней

Отец ребёнка: Гершевич Иуда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамзон (Гершевич) Блюма

Отец ребёнка: Гершевич Иуда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гершевич) Малка

Отец ребёнка: Гершевич Иуда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гершевич) Фейга

Отец ребёнка: Гершевич Иуда

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гершевич Моисей Иудович

Отец ребёнка: Гершевич Иуда

Смерть
Неизвестно

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