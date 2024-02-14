Гершевич Рива
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гершевич Миней
Отец ребёнка: Гершевич Иуда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамзон (Гершевич) Блюма
Отец ребёнка: Гершевич Иуда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гершевич) Малка
Отец ребёнка: Гершевич Иуда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гершевич) Фейга
Отец ребёнка: Гершевич Иуда
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Гершевич Иуда
Смерть
Неизвестно