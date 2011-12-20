Ромашина Ульяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашина Ульяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.2011

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2011

Отец: Ромашин Евгений Валерьевич

Мать: не указана