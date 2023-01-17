Янова (Федорова) Валентина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнова (Федорова) Валентина Анисимовна

Янова (Федорова) Валентина Анисимовна

avatar

Место рождения

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

11.02.1889 ст.

Дата смерти

31.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1889 ст.

Отец: Федоров Онисим Максимович

Мать: Федорова Анастасия Нестеровна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
30.04.1906

Муж: Янов Степан Титович

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.10.1908

Дочь: Башкирцева Фекла Степановна

Отец ребёнка: Янов Степан Титович

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Позднякова Анна Степановна

Отец ребёнка: Янов Степан Титович

Рождение ребёнка
22.02.1917

Сын: Янов Поликарп Степанович

Отец ребёнка: Янов Степан Титович

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.05.1919

Дочь: Ильиных Федосья Степановна

Отец ребёнка: Янов Степан Титович

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.06.1921

Дочь: Трусова Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Янов Степан Титович

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1923

Сын: Янов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Янов Степан Титович

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.04.1927

Дочь: Максюкова Мария Степановна

Отец ребёнка: Янов Степан Титович

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
31.01.1976
Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close