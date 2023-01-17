Янова (Федорова) Валентина Анисимовна
Место рождения
Дата рождения11.02.1889 ст.
Дата смерти31.01.1976
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1889 ст.
Бракосочетание
30.04.1906
Муж: Янов Степан Титович
Рождение ребёнка
09.10.1908
Дочь: Башкирцева Фекла Степановна
Отец ребёнка: Янов Степан Титович
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Позднякова Анна Степановна
Отец ребёнка: Янов Степан Титович
Рождение ребёнка
22.02.1917
Отец ребёнка: Янов Степан Титович
Рождение ребёнка
28.05.1919
Дочь: Ильиных Федосья Степановна
Отец ребёнка: Янов Степан Титович
Рождение ребёнка
04.06.1921
Дочь: Трусова Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Янов Степан Титович
Рождение ребёнка
17.01.1923
Отец ребёнка: Янов Степан Титович
Рождение ребёнка
15.04.1927
Дочь: Максюкова Мария Степановна
Отец ребёнка: Янов Степан Титович
Смерть
31.01.1976