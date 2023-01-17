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Алексеев Станислав Леонидович

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Место рождения

Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область

Дата рождения

27.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1981

Отец: Алексеев Леонид Александрович

Мать: Алексеева Евгения Михайловна

Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Бракосочетание
12.10.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.11.2009

Сын: Алексеев Николай Станиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.05.2014

Дочь: Алексеева Анна Станиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.06.2017

Сын: Алексеев Леонид Станиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.02.2020

Дочь: Алексеева Зоя Станиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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