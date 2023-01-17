Алексеев Станислав Леонидович
Место рождения
Дата рождения27.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1981
Бракосочетание
12.10.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.2009
Сын: Алексеев Николай Станиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.2014
Дочь: Алексеева Анна Станиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.2017
Сын: Алексеев Леонид Станиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.2020
Дочь: Алексеева Зоя Станиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности