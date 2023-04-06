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Щеголеватых Назар Константинович

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Щеголеватых Константин

Мать: Щеголеватых Наталья

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Щеголеватых Никита Назарьевич

Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1922

Дочь: Иванова Пелагея Назарьевна

Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.05.1924

Дочь: Чернышова Мария Назарьевна

Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголеватых Неизвестно

Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукина Неизвестно

Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголеватых Неизвестно

Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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