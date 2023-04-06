Щеголеватых Назар Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Щеголеватых Константин
Мать: Щеголеватых Наталья
Рождение ребёнка
1918
Сын: Щеголеватых Никита Назарьевич
Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
06.04.1922
Дочь: Иванова Пелагея Назарьевна
Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.05.1924
Дочь: Чернышова Мария Назарьевна
Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукина Неизвестно
Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно