Ковальчук Варвара Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Варвара Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2021

Отец: не указан

Мать: Шевченко Анна Николаевна

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