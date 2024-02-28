(Спириднова) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Спириднова) Таисия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Спиридонов Григорий Федорович

Мать: не указана

Смерть
2010
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