Синцов Козьма Кузьма Анофриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синцов Онуфрий Ануфрий Родионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синцов Иона Козьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синцов Тит Козьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно