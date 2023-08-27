Синцов Козьма Кузьма Анофриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Козьма Кузьма Анофриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синцов Онуфрий Ануфрий Родионович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Данило Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Иона Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Тит Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Дементий Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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