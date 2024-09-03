Силиверстова (Савина) Гликерия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силиверстова (Савина) Гликерия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силиверстов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
27.11.1891

Сын: Силиверстов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
16.06.1898

Дочь: (Силиверстова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
11.02.1901

Дочь: (Силиверстова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
23.07.1905

Сын: Силиверстов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Силиверстов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
11.10.1914

Дочь: (Силиверстова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно

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