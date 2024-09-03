Силиверстова (Савина) Гликерия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1891
Сын: Силиверстов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
16.06.1898
Дочь: (Силиверстова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
11.02.1901
Дочь: (Силиверстова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
23.07.1905
Сын: Силиверстов Борис Михайлович
Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Силиверстов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
11.10.1914
Дочь: (Силиверстова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Силиверстов Михаил Семенович
Смерть
Неизвестно