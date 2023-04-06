Лялина (Глызина) Акилина Феодосиева
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Глызин Феодосий Феоктистов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1811 ст.
Муж: Лялин Петр Иванов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Лялин Иоанн Петров
Отец ребёнка: Лялин Петр Иванов
Рождение ребёнка
04.02.1820
Сын: Лялин Влас Петров
Отец ребёнка: Лялин Петр Иванов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лялин Василий Петров
Отец ребёнка: Лялин Петр Иванов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Лялин Петр Иванов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Лялин Петр Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858