Лялина (Глызина) Акилина Феодосиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина (Глызина) Акилина Феодосиева

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Место рождения

Потаповская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Глызин Феодосий Феоктистов

Мать: не указана

Потаповская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.07.1811 ст.

Муж: Лялин Петр Иванов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Лялин Иоанн Петров

Отец ребёнка: Лялин Петр Иванов

Рождение ребёнка
04.02.1820

Сын: Лялин Влас Петров

Отец ребёнка: Лялин Петр Иванов

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лялин Василий Петров

Отец ребёнка: Лялин Петр Иванов

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лялин Евстафий Петров

Отец ребёнка: Лялин Петр Иванов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Лялин Прокопий Петров

Отец ребёнка: Лялин Петр Иванов

Место жительства
Неизвестно
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1858
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