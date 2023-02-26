Евдокия Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Демидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Прохоров Никита Андреев

Отец ребёнка: Прохоров Андрей Петров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Прохоров Андрей Петров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Прохоров Андрей Петров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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