Евдокия Демидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Прохоров Андрей Петров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Прохоров Андрей Петров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Прохоров Андрей Петров
Смерть
Неизвестно