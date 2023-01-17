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Васильев Никита Игоревич
Васильев Никита Игоревич
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
13.08.1993
Пол
Мужской
Отец
Васильев Игорь Геннадьевич
1968 г.р.
Мать
Васильева (Шутова) Ольга Николаевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1993
Отец:
Васильев Игорь Геннадьевич
Мать:
Васильева Ольга Николаевна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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