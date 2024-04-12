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Брюханов Иван Петрович

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

11.02.1927

Дата смерти

18.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1927

Отец: Брюханов Петр

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
1946

Жена: Брюханова Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
23.10.1947

Сын: Брюханов Виталий

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
19.10.1950

Сын: Брюханов Владимир

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
09.03.1953

Сын: Брюханов Вячеслав

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
24.08.1958

Дочь: Кочканьян Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
24.08.1958

Сын: Брюханов Василий Иванович

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Антоновна

Смерть
18.11.1993
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
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