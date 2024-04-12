Брюханов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения11.02.1927
Дата смерти18.11.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1927
Отец: Брюханов Петр
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
23.10.1947
Сын: Брюханов Виталий
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
19.10.1950
Сын: Брюханов Владимир
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
09.03.1953
Сын: Брюханов Вячеслав
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
24.08.1958
Дочь: Кочканьян Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
24.08.1958
Сын: Брюханов Василий Иванович
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Антоновна
Смерть
18.11.1993
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
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