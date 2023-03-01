Ляндина Раиса Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляндина Раиса Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Макушева Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермоленок Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Оксана Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляндин Валерий Викторович

Смерть
Неизвестно
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