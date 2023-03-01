Ляндина Раиса Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Макушева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермоленок Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Оксана Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно