Давыдова Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Елена Андреевна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.12.1919

Дата смерти

07.06.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.02.1956

Сын: Давыдов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Васильевич

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Убит злоумышленниками
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Владимир Васильевич

Смерть
07.06.1976
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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