Давыдова Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1919
Дата смерти07.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.02.1956
Сын: Давыдов Борис Владимирович
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Васильевич
Убит злоумышленниками
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1976