Давыдов (Якунин) Леонтий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов (Якунин) Леонтий Яковлев

Место рождения

с-цо при Благовещенском монастыре Сызранского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

с-цо при Благовещенском монастыре Сызранского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Елена Леонтьева

Мать ребёнка: Афимья Леонтьева

С-цо при Благовещенском монастыре Сызранского уезда Симбирской губ.
Смерть
Неизвестно