Давыдов (Якунин) Леонтий Яковлев
Место рожденияс-цо при Благовещенском монастыре Сызранского уезда Симбирской губ
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
с-цо при Благовещенском монастыре Сызранского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Елена Леонтьева
Мать ребёнка: Афимья Леонтьева
С-цо при Благовещенском монастыре Сызранского уезда Симбирской губ.
Смерть
Неизвестно