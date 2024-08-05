Юзвяк Григорий Пантелемонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзвяк Григорий Пантелемонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юзвяк Пантелемон

Мать: Юзвяк (Сеньковская) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренда (Юзвяк) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Юзвяк (Наконечная) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
18.09.1841

Сын: Юзвяк Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Юзвяк (Наконечная) Анна Федоровна

Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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