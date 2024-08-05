Юзвяк Григорий Пантелемонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юзвяк Пантелемон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куренда (Юзвяк) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Юзвяк (Наконечная) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
18.09.1841
Мать ребёнка: Юзвяк (Наконечная) Анна Федоровна
Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно