Кулинченко (Кулинченко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулинченко (Кулинченко) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1981

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1972 г.р.

Дети

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Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1981

Отец: Кулинченко Иван Петрович

Мать: Кулинченко Ирина Федоровна

Бракосочетание
10.09.2011

Муж: Долгих Андрей Николаевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Андрей Николаевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Андрей Николаевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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