Кулинченко (Кулинченко) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1981
Бракосочетание
10.09.2011
Рождение ребёнка
25.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгих Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгих Андрей Николаевич