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Павел Семёнович

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Семён Прокопиев (Прокопьевич)

Мать: Матрёна Петрова (Петровна)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно