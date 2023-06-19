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Павел Семёнович
Павел Семёнович
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Место рождения
Зачеренье
, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1849
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Семён Прокопиев (Прокопьевич)
1798 г.р.
Мать
Матрёна Петрова (Петровна)
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЦ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Семён Прокопиев (Прокопьевич)
Мать:
Матрёна Петрова (Петровна)
Зачеренье
, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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