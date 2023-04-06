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Занькин Евфим Петрович

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Место рождения

Димшино, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

29.03.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1834

Отец: Занькин Петр Александрович

Мать: Занькина Анна Емельяновна

Димшино, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
13.04.1860

Сын: Занькин Иван Евфимович

Мать ребёнка: не указана

Димшино, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Занькин Василий Евфимович

Мать ребёнка: не указана

Димшино, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
02.01.1866

Сын: Занькин Василий Евфимович

Мать ребёнка: не указана

Димшино, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Занькина Федосья Петровна

Смерть
Неизвестно
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