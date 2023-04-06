Занькин Евфим Петрович
Место рождения
Дата рождения29.03.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1834
Рождение ребёнка
13.04.1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1864
Сын: Занькин Василий Евфимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1866
Сын: Занькин Василий Евфимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно