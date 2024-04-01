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Новиков Сергей Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1954

Дата смерти

05.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1954

Отец: Novikov Semion

Мать: (Novikova) Nadezhda Vasilievna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Житомир, Житомирська область
Смерть
05.11.1978
Москва, город федерального значения Москва
Львов, Украина
Похороны
Неизвестно
Львов, Львівська область

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