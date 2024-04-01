Новиков Сергей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1954
Дата смерти05.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1954
Отец: Novikov Semion
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Житомир, Житомирська область
Смерть
05.11.1978
Москва, город федерального значения Москва
Львов, Украина
Похороны
Неизвестно
Львов, Львівська область