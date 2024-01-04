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Визир Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Визир Василий

Мать: Визир Миладора

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