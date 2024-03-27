Досаев Хайдар Фатехович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДосаев Хайдар Фатехович

Досаев Хайдар Фатехович

Место рождения

Нижегородская обл, село Камкино, район Сергачский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Досаев Фатех Хусаинович

Мать: не указана

Нижегородская обл, село Камкино, район Сергачский
Рождение ребёнка
10.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

г.Горький
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close