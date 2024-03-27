Досаев Хайдар Фатехович
Место рожденияНижегородская обл, село Камкино, район Сергачский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Досаев Фатех Хусаинович
Нижегородская обл, село Камкино, район Сергачский
Рождение ребёнка
10.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
г.Горький
Смерть
Неизвестно