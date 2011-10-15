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Пальчик Виталий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1974

Дата смерти

15.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.08.2002

Жена: Шнейдер Элеонора

Рождение ребёнка
26.08.2002

Дочь: Пальчик Валерия Витальевна

Мать ребёнка: Шнейдер Элеонора

Рождение ребёнка
24.10.2006

Сын: Пальчик Артём Витальевич

Мать ребёнка: Шнейдер Элеонора

Смерть
15.10.2011

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