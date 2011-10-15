Пальчик Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1974
Дата смерти15.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.08.2002
Жена: Шнейдер Элеонора
Рождение ребёнка
26.08.2002
Дочь: Пальчик Валерия Витальевна
Мать ребёнка: Шнейдер Элеонора
Рождение ребёнка
24.10.2006
Мать ребёнка: Шнейдер Элеонора
Смерть
15.10.2011