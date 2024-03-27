Ахмадеев Гиззатулла
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Бикбавов Ахмади
Мать: Мархуба Первая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Маняфова) Бадри
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: (Маняфова) Бадри
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Гизатуллина) Шарифя
Мать ребёнка: (Маняфова) Бадри
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Гизатуллина) Гарифя
Мать ребёнка: (Маняфова) Бадри
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: (Маняфова) Бадри
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Гизатуллина) Гафифя
Мать ребёнка: (Маняфова) Бадри
Смерть
Неизвестно