Архангельский Владимир Леонидович
Место рожденияг. Херсон, Украина
Дата рождения13.02.1915
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Херсон, Украина
Место жительства
С 1918 по 1937
Место жительства
С 1937 по 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1950
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 1954
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1966
Смерть
1977