Архангельский Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельский Владимир Леонидович

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Место рождения

г. Херсон, Украина

Дата рождения

13.02.1915

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Херсон, Украина
Место жительства
С 1918 по 1937
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1937 по 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1950
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 1954
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1966
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1977
Тула, город Тула, Тульская область
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