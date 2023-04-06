Голев Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения27.07.1896
Дата смертиОколо 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1896
Отец: Голев Иван Михайлов
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1234 Метрическая книга приходов Богородицкого у. (сел: Александровское, Борятино; Ивановское, Зиновьево, Кресты; Казанское, Ивановское на Красивой Мече; Любимовка, Сретенское; Михайловс... Показать все
Ранение
25.06.1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13378597/
Рождение ребёнка
20.05.1923
Мать ребёнка: Голева, Соловьева Вера Васильевна
Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314 | Государственный архив Тульской области | Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1926