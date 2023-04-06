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Голев Степан Иванович

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Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.07.1896

Дата смерти

Около 1926

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1896

Отец: Голев Иван Михайлов

Мать: Волкова Аграфена Михайлова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1234 Метрическая книга приходов Богородицкого у. (сел: Александровское, Борятино; Ивановское, Зиновьево, Кресты; Казанское, Ивановское на Красивой Мече; Любимовка, Сретенское; Михайловс... Показать все
Ранение
25.06.1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13378597/
Рождение ребёнка
20.05.1923

Сын: Голев Николай Степанович

Мать ребёнка: Голева, Соловьева Вера Васильевна

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314 | Государственный архив Тульской области | Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голева, Соловьева Вера Васильевна

Смерть
Около 1926
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