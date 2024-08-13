Любутов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Любутов Иван Большой Федотович

Мать: Любутова (Любутова) Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Любутова (Любутова) Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Любутова (Любутова) Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Любутов Архип Андреевич

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Пелагея Михайловна

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