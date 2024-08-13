Любутов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Любутова (Любутова) Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Любутова (Любутова) Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Пелагея Михайловна