Дягилева Яна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягилева Яна Станиславовна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

04.09.1966

Дата смерти

09.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1966 по 1991
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
09.05.1991
Новосибирская обл.
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