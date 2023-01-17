Дягилева Яна Станиславовна
Место рождения
Дата рождения04.09.1966
Дата смерти09.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1966 по 1991
Смерть
09.05.1991
Новосибирская обл.