Солдатов (однодворец) Агей Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов (однодворец) Агей Варфоломеевич

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1785

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич

Мать: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Солдатов (однодворец) Иосиф Агеевич

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Солдатов (однодворец) Панфил Агеевич

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Солдатов (однодворец) Кузьма Агеевич

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Солдатов (однодворец) Яков Агеевич

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1858
Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
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