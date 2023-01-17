Солдатов (однодворец) Агей Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Солдатов (однодворец) Иосиф Агеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1804
Сын: Солдатов (однодворец) Панфил Агеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1806
Сын: Солдатов (однодворец) Кузьма Агеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Солдатов (однодворец) Яков Агеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1858