Федоров Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения03.03.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1954
Отец: Федоров Федор Петрович
Мать: Грудакова Мария Ивановна
Бракосочетание
12.02.1975
Рождение ребёнка
21.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Метрущенкова Татьяна Васильевна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
03.07.1983
Дочь: Федорова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Метрущенкова Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно