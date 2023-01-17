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Федоров Сергей Федорович

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Место рождения

Песье, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.03.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1954

Отец: Федоров Федор Петрович

Мать: Грудакова Мария Ивановна

Песье, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
12.02.1975

Жена: Метрущенкова Татьяна Васильевна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Метрущенкова Татьяна Васильевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
03.07.1983

Дочь: Федорова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Метрущенкова Татьяна Васильевна

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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