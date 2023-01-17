Окулов Матвей Герасимвоич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти21.09.1819 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Окулова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1766 ст.
Мать ребёнка: Окулова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окулова Анна Алексеевна
Смерть
21.09.1819 ст.
Москва, город федерального значения Москва