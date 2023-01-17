Окулов Матвей Герасимвоич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулов Матвей Герасимвоич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

21.09.1819 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Окулов Модест Матвеевич

Мать ребёнка: Окулова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
07.04.1766 ст.

Сын: Окулов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Окулова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окулова Анна Алексеевна

Смерть
21.09.1819 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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